Kastamonu'da ortaokul öğrencilerinin hazırlandığı karma resim sergisi açıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da ortaokul öğrencilerinin hazırladığı yıl sonu karma resim sergisi açıldı.

Kentteki 18 ortaokulun katılım sağladığı, röprodüksiyon ve özgün çalışmanın bulunduğu 36 eser, il merkezindeki bir alışveriş merkezinde beğeniye sunuldu.

Kastamonu Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Merve Karakoca, AA muhabirine, yıl sonuna yakışır bir sergi açtıklarını söyledi.

Her okulun ikişer resim çıkardığını anlatan Karakoca, "Çalışmalarımız çok çeşitli. Öğrencilere hem bir yıl sonu hediyesi hem de farklı okullar ile kaynaşması sağladık. Çok güzel bir etkinlik oldu. Önümüzdeki yıllar içinde de devamının gelmesini arzuluyoruz." diye konuştu.

Açılışa Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar, öğrencilerle sohbet ederek eserleri inceledi.

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