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Şanlıurfalı öğrenciler Tosya'yı ziyaret etti

AA

Şanlıurfalı öğrenciler Tosya'yı ziyaret etti

KASTAMONU (AA) - Çevreye Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında, Şanlıurfalı lise öğrencileri Tosya'yı ziyaret etti.

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, ziyarette yaptığı konuşmada, proje kapsamında, Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Şanlıurfa Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin kardeş okul olarak ilan edildiğini hatırlattı.

On sekiz öğrenci ve 9 öğretmenden oluşan depremzedeleri ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirci, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremler hepimizi derinden üzmüştür. Devletimiz ile milletimiz el ele vererek bu felaketin yaralarını en kısa zamanda sarmak için yoğun bir çaba ortaya koymaktadır. Hep birlikte bu sıkıntının da üstesinden geleceğiz inşallah. Bu ziyaretiniz aynı zamanda, kardeşlik ve dostluk adına gönül köprülerinin atılmasına da vesile olmuştur."

Konuşmaların ardından çeşitli hediyeler takdim edildi, ilçenin tarihi ve kültürel değerleri de misafir öğrencilere tanıtıldı.

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