Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde kara çorba ikram edildi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara coğrafi işaretli kara çorba ikramında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Pınarbaşı Belediyesi tarafından vatandaşlara coğrafi işaretli kara çorba ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fahrettin Şenoğlu, gazetecilere, hafta boyunca çeşitli etkinlikler planladıklarını söyledi.

Kara çorbanın çok özel bir yemek olduğunu belirten Şenoğlu, "Pınarbaşı'mıza özgü kara çorba, hem yapılış yöntemi hem de kullanılan malzemeler bakımından özel bir ürün. Aynı zamanda ilimizin coğrafi işaretli ürünlerinden. Pınarbaşı Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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