Hanönü'de muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Hanönü içesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.
Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar başkanlığında Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya mahalle ve köy muhtarları katıldı.
İlçede yapılacak hizmetler hakkında muhtarlara bilgi veren Uçar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılımın yüksek olmasının önemli olduğunu vurguladı.
Uzak yerlerde oturanlar ve yaşlılık nedeniyle sandığa gitmekte zorlanan kişilere muhtarların destek olması gerektiğini belirten Uçar, her vatandaşın sandığa gitmesinin önemli olduğunu kaydetti.
İl Genel Meclisi üyeleri Abdulselam Kızılca ve Metin Yamalı muhtarın sorularını yanıtladı.