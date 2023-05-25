Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ihbar üzerine M.M'nin üzerinde yapılan aramada, 17,23 gram metamfetamin ile 17,37 gram bonzai ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise İstanbul'dan Kastamonu'nun Tosya ilçesine uyuşturucu getirdiğini tespit ettikleri N.Ü'nün aracında arama yaptı.

Aramada 626 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda M.M. ve N.Ü. gözaltına alındı.

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