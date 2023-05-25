Kastamonu'da "Liseli Şefler Yarışıyor Yarışması"nın finali yapıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, yöresel lezzetler ve Türk mutfağına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Liseli Şefler Yarışıyor Yemek Yarışması"nın finali gerçekleştirildi.

Valilik, Belediye, Kastamonu Üniversitesi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı başta olmak üzere çok sayıda kurumun desteğiyle düzenlenen yarışmada, kent merkezi ve 6 ilçeden 38 takımın katıldığı ön elemelerin ardından 4 takım finale yükseldi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Mutfağının ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmada, çorba, ana yemek ve tatlı olmak üzere yapılan ürünlerden en az birinin Kastamonu'ya ait olması şartı konuldu. Öğrenciler, kendilerine verilen 120 dakikada hünerlerini sergiledi.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Göl Anadolu Lisesinden "Ekbab" takımı birinci, 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden "Beyaz Ceketliler" ikinci, Göl Anadolu Lisesinden "Aruca" üçüncü, Mustafa Kaya Anadolu Lisesinden "Hünerli Eller" de dördüncü oldu.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun gastronomide önde bulunması gereken illerden biri olduğunu söyledi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen de yarışmayla Türk mutfağıyla ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

"Ekbab" takımının sözcüsü Nurefşan Selalmaz ise birinci olmalarından duydukları mutluluğu dile getirerek, "Çorba olarak Ecevit, ana yemek olarak islim kebabı, tatlı olarak da kalburabastı yaptık. Buraya kadar gelmek hayallerimizde yoktu. Hayallerimizin ötesinde bir anı oldu. Kazandığımız için hem okulumuz hem de kendi adımıza çok mutluyuz." dedi.

Programa, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Vali Yardımcısı Ahmet Coşkun, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.





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