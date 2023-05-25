Kastamonu Belediyesi ata tohumundan yetiştirilen 180 bin fide dağıtacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da vatandaşlara ata tohumlarından yetiştirilen 180 bin sebze fidesi dağıtılacak.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, yaptığı açıklamada, Atalık Tohumlardan Fide Üretim Projesi ile gelenek haline getirilen atalık tohumlardan fide dağıtımını bu yıl 30 Mayıs'ta gerçekleştirileceklerini belirtti.

Bu projeyi çok önemsediğini vurgulayan Vidinlioğlu, "Projeye başlarken, 'Kastamonu kendi sebzesini yetiştiriyor.' diyerek yola çıkmıştık. Amacımız hem hemşehrilerimizin kaynağı belli, sağlıklı ve organik ürünleri tüketmeleri hem de çocuklarımızın bir şeyler üretmenin önemini kavramalarıydı. Beton binalara sıkışmış hayatlar içinde özellikle çocuklarımızın toprakla bir nebze dahi olsa buluşması, kendi ürünlerini üretmesi çok kıymetli. Kendi yetiştirdikleri ürünleri sofralarında görmeleri paha biçilemez bir değer." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Kuzeykent Mahallesi'ndeki yerleşkesinde oluşturulan otomasyonlu seralarda fidelerin üretildiğini belirten Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda olduğu üzere bu sene de bu fidelerimizi Kastamonu'muzun, hemşehrilerimizin sofralarına ulaştıracağız. Bu sene 180 bin domates, salatalık ve biber fidesi dağıtarak daha fazla hemşehrimize ulaşmış olacağız. Hepimiz toprağımıza sahip çıkmalıyız, üretmeliyiz. Üretimin önemini kavramalı, çocuklarımıza anlatmalıyız. Çocuklarımız domates, salatalık ve biberin markette satılan bir şey olduğunu zannetmesin. Bu noktada çalışmalarımızı hassasiyetle sürdüreceğiz. Üretimin ve üreticinin her zaman yanında olacağız. Tüm hemşehrilerimi fide dağıtım noktalarına bekliyorum. Birlikte üretelim, birlikte kazanalım."

Kastamonu Belediyesi tarafından 30 Mayıs'ta Kuzeykent Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı, Olukbaşı Şehitler Bahçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Öğretmenler Parkı, Candaroğulları Mahallesi Pazar Alanı, Cumhuriyet Meydanı ve İnönü Mahallesi Hüma Hatun Parkı'nda fide dağıtılacak.











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