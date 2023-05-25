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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası'na özel fotoğraf sergisi açıldı

AA

Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası'na özel fotoğraf sergisi açıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, "Kastamonu Yöresel Yemekler ve Ürünler Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, Kastamonu Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Nasrullah Meydanı Banka Sokak'ta kentin coğrafi işaretli 25 ürününün fotoğrafı beğeniye sunuldu.

Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası'nı çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçirdiklerini söyledi.

Hafta kapsamında beşinci etkinliklerini gerçekleştirdiklerini belirten Atılkan, "Kastamonu eşsiz doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve çeşitli yöresel lezzetleriyle ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri olmaya aday şehrimizdir. Bu ve benzeri etkinliklerin ilimizin turizm potansiyelini ortaya koymasına, tanıtılmasına ciddi katkı sunacağını düşünüyoruz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Şenoğlu da hafta boyunca Türk mutfağına dikkati çekmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Bugün de Kastamonu'nun yöresel yemeklerini ve yöresel ürünlerini içeren 25 coğrafi işaretli ürünümüzü fotoğrafladık ve burada sergiliyoruz. Bu etkinliklerin Türk mutfağına ve gastronomi turizmi konusunda ilimize katkı sunacağını umuyorum." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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