Fatih Terim, Kastamonu'da Serdar Güzelaydın'ın annesinin cenaze törenine katıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Teknik direktör Fatih Terim, Serdar Güzelaydın'ın annesi Fidan Güzelaydın'ın Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Televizyon yapımcısı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray eski yöneticilerinden Serdar Güzelaydın'ın annesi Fidan Güzelaydın (89) evde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kastamonu'ya getirilen Güzelaydın'ın cenazesi Çatalzeytin ilçesindeki Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karamandağı mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Güzelaydın'ın yakınları ile eski bakanlardan Murat Başeskioğlu, Çatalzeytin Kaymakamı Enis Akdağoğlu, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, gazeteci Cüneyt Özdemir ve teknik direktör Fatih Terim katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.