Kastamonu'da İstanbul'un fethinin 570. yılı kutlandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kastamonu Şubesi tarafından kutlama programı düzenlendi.

Nasrullah Meydanı'nda gerçekleştirilen 34’üncü geleneksel Fetih-Fatih-Kastamonu programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla başladı.

Kastamonu Atabeygazi Mehteran Derneği'nce mehter gösterisi yapıldı. Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi.

Gösterinin ardından TÜRKAV Şube Başkanı Kamil Çonkor, İstanbul'un fethiyle beraber Türk milletinin, barış, huzur ve hakkaniyet arayan insanlık için adaletin ve huzurun simgesi haline geldiğini söyledi.

Konuşmanın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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