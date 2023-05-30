Kastamonu Belediyesi ata tohumundan yetiştirilen 180 bin fide dağıttı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da vatandaşlara, ata tohumlarından yetiştirilen 180 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Kastamonu Belediyesi tarafından Kuzeykent Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı, Olukbaşı Şehitler Bahçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Öğretmenler Parkı, Candaroğulları Mahallesi Pazar Alanı, Cumhuriyet Meydanı ve İnönü Mahallesi Hüma Hatun Parkı'nda domates, biber ve salatalık fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, ata tohumlarından üretilen fidelere yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kuzeykent Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 4 yıldır ata tohumundan üretilen fidelerin dağıtımını yaptıklarını belirtti.

İlk yıl 45 bin, ikinci yıl 60 bin, üçüncü yıl 100 bin fide dağıttıklarını, bu yıl rakamı Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfının da (GEMA Vakfı) desteğiyle 180 bine çıkardıklarını söyleyen Vidinlioğlu, Türkiye'nin her yerinden ata tohumundan üretilen fidelere talep olduğunu vurguladı.

Tarımın ve sağlıklı gıdanın öneminin daha çok anlaşıldığı son yıllarda ata tohumlarının daha çok değer kazandığını vurgulayan Vidinlioğlu, "Önümüzdeki dönemin ana konusu hem sağlıklı gıda olacak hem de su olacak. Suyu da mümkün olduğunca tasarruflu kullanalım." diye konuştu.

Fide alan vatandaşlardan Lütfi Kılıç, belediyenin yaptığı hizmetten memnun olduğunu belirterek, "Bahçeme dikeceğim bunları, onlar ile oyalanacağım. Emekli olduktan sonra bu işe alıştım. Böyle bir dağıtım eskiden yoktu, emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Hamide Karaca da bahçesine dikmek için daha önceki yıllarda da fide aldığını dile getirerek, "Fide güzel, memnunuz. Allah razı olsun belediyemizden. Daha önceki fidelerden de tohum yaptım, onları da tekrardan dikeceğim." ifadelerini kullandı.

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