GÜNCELLEME - Kastamonu'da elbiseleri köprü üzerinde bulunan kişinin cesedine ulaşıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaybolan 73 yaşındaki Muharrem Yıldız'ın cesedi Gökırmak'ta bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde evden çıkan Yıldız'dan haber alamayan yakınları, ilçede Yıldız'ı aramaya başladı.



Gökırmak üzerinde bulunan Taşköprü ikinci çevre yolu köprüsünde ayakkabı ve kıyafet gören bazı vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bunun üzerine köprüye gelen yakınları elbiselerin Muharrem Yıldız'a ait olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatılırken, Yıldız'ı arama çalışmaları Gökırmak çevresinde yoğunlaştı.

Gökırmak'ta ve çevresinde Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) Timi ile iz takip ve arama kurtarma köpekleriyle inceleme yapıldı.

Nehir boyunca yapılan kıyı araması esnasında elbiselerin bulunduğu yere yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Aşağıermece köyü mevkisinde Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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