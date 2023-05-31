Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreterinin ölümüyle ilgili davada karar açıklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhiddin Sağlam'ın 2012'de evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanığa suç delillerini kararttığı gerekçesiyle 6 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Murat T. ile Muhiddin Sağlam'ın eşi Hatice, çocukları Hediye, Muhammed Berk ve Seyfettin Sağlam katıldı.

Savcı mütalaasında sanık Murat T'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Murat T. savunmasında, kovanların sonradan başkası tarafından çantasına konulduğunu iddia etti.

Cinayet olduğunda Ankara'da görev yaptığını söyleyen Murat T, "Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesini istiyorum. Ben, o tarihte Ankara'da çalışıyordum. Kastamonu'da olmam mümkün değil. İddia makamı boş kovanlar üzerinden sanki ortada bir suç varmış gibi benim cezalandırılmamı istiyor. Bu kovanlar bana ait değil. Emniyette kovanların hepsi kayıt altındadır. Kovanlarda suç unsuru yoktur. Mahkemenin bana yardımcı olmasını istiyorum, olmazsa ben kendimin suçsuz olduğunu ispatlayamam. Ben hiç tanımadığım bir kişiyi neden öldüreyim, ben masumum, beraatımı talep ediyorum." dedi.

Mahkeme tarafından Murat T'ye suç delillerini karartma suçundan 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 25 Temmuz 2016'da gözaltına alınan ve daha sonra meslekten ihraç edilen polis memuru Murat T'nin evinde yapılan aramada bir çanta içinde silah kovanlarına rastlanmış, geçen yıl tamamlanan kriminal incelemede bunların Muhiddin Sağlam cinayetinde kullanılan silahtan çıkan kovanlarla eşleştiği belirlenmişti.

Bunun üzerine tutuklanan Murat T, 10 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.