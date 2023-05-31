Kastamonu'da 40 Hadis Okuma Yarışması'nın finali yapıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesince düzenlenen 40 Hadis Okuma Yarışması'nın finali gerçekleştirildi.

Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesindeki öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak ve öz güvenlerinin artırılması için başlatılan yarışmada 10 kişi finale kaldı.

Finale kalan öğrencilerin her birine dörder hadis sorulup hadislerin Arapça ve Türkçe tercümelerini ezbere söylemeleri istendi.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Emirhan Tütüncüoğlu birinci, Eren Kocaer ikinci, Gökhan Tosun ise üçüncü oldu.

Okul müdürü Mehmet Doğan, yaptığı konuşmada, imam hatiplerdeki temel hedefin aklıselim ve kalbi selim gençler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Doğan, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak ve kendilerine öz güvenlerin artırmak için çeşitli programlarla onları desteklediklerini kaydetti.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç ile okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.





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