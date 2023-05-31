Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde 3 şüpheli, kaçak kazı yaparken gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.

Cide'deki operasyonda, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan E.K, H.K. ve H.K, suçüstü yakalandı.





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