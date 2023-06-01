Kastamonu'da bahçesini sularken su kuyusuna düşen kadın öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sakallı köyünde Vezile Gün (65), bahçesini sulamak için kuyudan su almak istediği sırada dengesini kaybederek kuyuya düştü. Düştüğü kuyudan çıkamayan Gün, yaşamını yitirdi.

Olayı gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri Gün'ün cansız bedenini kuyudan çıkardı.

Gün'ün cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.