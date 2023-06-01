Kamu Başdenetçisi Malkoç "Ombudsman Kastamonulularla Buluşuyor" programına katıldı:

KASTAMONU (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, nüfusun yaklaşık yüzde 15'inin bir kuruma talebini ve şikayetini ilettiğini söyledi.

Malkoç, Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Kastamonulularla Buluşuyor" programına katılan Malkoç, buradaki konuşmasında, son yıllarda Türkiye'de hem hizmet kurumlarının hem de hizmetin kalitesi ve çeşitliliğinin artığını söyledi.

Türkiye'de 15'e yakın mekanizma olduğunu belirten Malkoç, "Bunlardan en çok bilineni CİMER. Bu kurumları değerlendirirken de suistimal etmemek gerekir. İtinayla değerlendirmek gerekir. Geçen yıl bizim gibi vatandaşın derdini dinleyen kurumlarla bir araya gelelim dedik. 15'e yakın kuruma bir yılda vatandaşın başvurusu 8 milyonu buluyor. Nüfusumuz 85 milyon. Bunun 18 yaşın üzerinde olanı 65 milyon. Demekki bir yıl içerisinde nüfusumuzun yaklaşık yüzde 15'i herhangi bir kuruma talebini, isteğini, arzusunu, şikayetini iletmiş." dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun Türkiye'nin en genç ve en yeni kurumlarından biri olduğunu dile getiren Malkoç, şöyle devam etti:

"2010 yılında Anayasa'nın 74. maddesinde yer almış, ardından 2012 yılında 6328 sayılı yasayla tüzel kişilik kazanmış ve 2013 yılından beri de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kadar güzel hizmetler sunuluyor. 'Eksik, noksanlık, hukuksuzluk varsa hemen mahkemeye gidilmesin.' denmiş. Bu gibi kurumlar onun için kurulmuş. Bizim en büyük paydaşlarımız barolar, avukatlarımız medya, sivil toplum örgütleri. Biz onlarla beraber çalışıyoruz. Bu toplantıları onun için yapıyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumunu bilmeyen, duymayan arkadaşlarımız Türkiye'de kalmasın diye yapıyoruz. Çünkü anayasal bir kurum haline getirilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçiliyor. Bağımsızlığı yasayla teminat altına alınmış. Yeter ki vatandaş müracaat etsin. Başvurudan herhangi bir ücret almıyoruz. Harç parası, pul parası, bilirkişi parası, şahit parası hepsini biz karşılıyoruz."

Hızlı karar verdiklerini anlatan Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurduğunuz tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde bir karar veriyoruz. Devleti yönetenlerimiz şöyle diyor, 'Önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak.' Biz millet olarak bunu başarabilen bir milletiz." diye konuştu.

Düzeltilmesi gereken bir durum varsa düzeltileceğini vurgulayan Malkoç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız nasıl dünya çapındaysa veya sözü dinlenip Rusya ile Ukrayna arasında tahıl koridorunu açıyorsak, 30 yıl sonra Karabağ'ın hürriyete kavuşmasını temin ediyorsa, Libya'da savaşı durduruyorsa… Geçmişte de öyleydi. Bizim bütün yöneticilerimiz hukuki açıdan, hakkaniyet açısından dünyanın en iyileri olmak zorunda. Biz hakkaniyet ve adalet açısından yüzyıllar boyunca dünyaya hakkaniyeti, adaleti öğretmiş, anlatmış ve uygulamasını göstermiş bir milletiz. İdareyle sıkıntımız olduğu zaman elbette mahkemeye gitmek hakkımız ama önce bizim kuruma başvurursanız, biz sizin adınıza hukukunuzu, hakkınızı korumaya çalışırız hem de dostane çözüm üretiriz."

Programa Kastamonu Valisi Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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