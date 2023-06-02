Maden firması Hanönü'de mera ıslahı yapacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren maden şirketi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Mera Islahı ve Amenajman Projesi" hayata geçirilecek.

Maden şirketi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında "Mera Islahı ve Amenajman Projesi" protokolü imzalandı. Proje kapsamında Karayaprak mevkisinde 52,7 dekarlık mera alanının iyileştirilmesi planlanıyor.

Maden şirketinin genel müdürü Zeki Sayılır, protokol töreninde yaptığı konuşmada, ilçede geçmiş yıllarda yapılan mera ıslahı çalışmalarının süt verimliliğini artırdığını söyledi.

Bölgenin kalkınması için çalışma yaptıklarını anlatan Sayılır, "Daha önce 'Damlama Sulama ile Çeltik Üretimi' ve 'Modern Seracılık' gibi projelerimizin yanı sıra meraların iyileştirilmesi konusunda yapmış olduğumuz fizibilite ve pilot faaliyetlerimizin başarılı olması neticesinde bu çalışmalarımızı genişletme kararı aldık. Süt veriminde yüzde 80 gibi artış sağlanan projemize destek veren İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Bekir Yücel Tanrıkulu'na çok teşekkür ederiz. Bölgemizdeki tarım ve hayvancılık alanlarında yenilikçi her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.