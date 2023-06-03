Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçının ardından

AA

Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçının ardından

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ikinci maçında ağırladığı Konyaaltı Belediyespor'u 32-30 mağlup eden Kastamonu Belediyespor'un antrenörü İbrahim Belet, yarınki maçta da galip gelerek şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Belet, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

İlk iki maçta güzel sonuç elde ettiklerini dile getiren Belet, "Biz, play-off serisinin final grubunda Konyaaltı'na karşı deplasmanda galip geldik. Burada evimizde de galip gelerek serinin ilk iki maçını yenilgisiz kapattık. Yarın son maçımız var. Yarınki maçı da alırsak şampiyon olup, ligi şampiyon kapatacağız." dedi.

Takım olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirten Belet, "Bu maçta Emine'nin de sakatlanması ile yedek bandında değişecek oyuncumuz kalmadı. Bütün oyuncularım yüreğini sahaya koyarak galip gelmeyi bildiler. Konyaaltı Belediyesi’ni de güzel oyunlarından dolayı tebrik ediyorum. Umarım yarınki maçı da kazanarak Kastamonu'ya bir şampiyonluk kupası daha getiririz." diye konuştu.


- Konyaaltı Belediyespor'dan hakem eleştirisi

Konyaaltı Belediyespor Antrenörü Birol Ünsal da maçın kötü yönetildiğini savunarak, "Hak etmediğimiz şeylerle sahada karşılaşıyoruz. Bunların hiçbirine gerek yok. Hentbol böyle olacaksa kim şampiyon olursa olsun hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. Hakemlerin bu kadar devrede olduğu bir branş var mı ülkemizde bilmiyorum. Bunlara gerek yok. Yarın da elimizden geleni yapacağız ama olup bitenlerden çok mutlu değiliz açıkçası." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da etkili olan sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Kastamonu'da etkili olan sağanakta bazı ev ve iş ...
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde sağanak su ...
Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
YEREL HABERLER Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
Kastamonu'da bir kişi dağda karşılaştığı ayıyı görüntüledi
YEREL HABERLER Kastamonu'da bir kişi dağda karşılaştığı ayıyı ...
Araç'ta erkeklere "Kadına el kalkamaz" eğitimi verildi
YEREL HABERLER Araç'ta erkeklere "Kadına el kalkamaz" eğitimi ...
Kastamonu'da sigara farkındalık standı açıldı
YEREL HABERLER Kastamonu'da sigara farkındalık standı açıldı
Hanönü'de kurt üzümü yetiştiriciliği ile ilgili toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Hanönü'de kurt üzümü yetiştiriciliği ile ilgili ...
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı ...
Maden firması Hanönü'de mera ıslahı yapacak
YEREL HABERLER Maden firması Hanönü'de mera ıslahı yapacak
Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz, Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası almak istiyor
YEREL HABERLER Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz, Avrupa ...
Kamu Başdenetçisi Malkoç "Ombudsman Kastamonulularla Buluşuyor" programına katıldı:
YEREL HABERLER Kamu Başdenetçisi Malkoç "Ombudsman Kastamonulularla ...
Kadınlar Ragbi Türkiye Birinciliği, Kastamonu'da başladı
YEREL HABERLER Kadınlar Ragbi Türkiye Birinciliği, Kastamonu'da ...
Cide'de okuma bayramı etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Cide'de okuma bayramı etkinliği yapıldı
Kastamonu'da bahçesini sularken su kuyusuna düşen kadın öldü
YEREL HABERLER Kastamonu'da bahçesini sularken su kuyusuna düşen ...
Güney Kore Kadın Boks Milli Takımı, Türk boksörlerin tecrübesinden faydalanıyor
YEREL HABERLER Güney Kore Kadın Boks Milli Takımı, Türk boksörlerin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.