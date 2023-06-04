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Özel çocuklar ritim tutarak sosyalleşiyor

AA

Özel çocuklar ritim tutarak sosyalleşiyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören otizmli, down sendromlu ve hafif zihinsel engelli öğrenciler, ritim grubu çalgıları çalmayı öğrenerek sosyalleşiyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ebubekir Yiğit'in girişimleriyle İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nda def, erbane, bendir, davul ve darbuka gibi vurmalı çalgılarla ilgili kurs açıldı.

Üçü köyde yaşayan 7 özel öğrencinin katıldığı kursta ritim grubu oluşturuldu.

Kursun olduğu günlerde Kastamonu Belediyesince tahsis edilen servis aracıyla grup üyeleri evlerinden alınarak okula getirilmeye başlandı.

Haftanın 5 günü Halk Eğitim Merkezinde Murat Kola ve Mehmet Alkan'dan ritim dersleri alan öğrencilerde olumlu gelişmeler gözlendi.

Bugüne kadar deneme amacıyla bazı küçük konserler veren ritim grubu Kastamonu Halk Eğitim Merkezi yıl sonu etkinliğinde sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

- Gelecek yıllarda gruptaki öğrenci sayısının artırılması hedefleniyor

İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Kadir Kesgin, AA muhabirine, hafif düzey işitme ve zihinsel engelliler ile otizmli öğrencilere hizmet veren bir kurum olduklarını söyledi.

Öğrencilerin sosyalleşmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Kesgin, "Eğitim öğretim yılı başından beri öğretmenlerimizle öğrencilerimizin ilgilerine uygun bazı etkinlikler yürütüyoruz. Köyden gelen özel bireylerimizin de içinde bulunduğu 7 öğrencimizle ritim grubu oluşturduk. Halk Eğitimi Merkezinden gelen öğretmenlerimizle ritim grubumuz çalışıyor. Bu kurs çocuklarımızı ve aileleri çok mutlu etti. Halktan da olumlu geri bildirimler aldık. Öğrencilerimizin faaliyette bulunması, hayata adapte olmaları açısından faydalı oldu." dedi.

Müziğin öğrencilere iyi geldiğini dile getiren Kesgin, "Kastamonu Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu programında ritim grubu öğrencilerimizin yaklaşık bir saat sürecek bir gösteri yapmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki senelerde de bu ritim grubuna farklı enstrümanlar katıp öğrencilerimizin sayısını artırmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Dersin olduğu günleri hevesle bekliyor"

Özel bireylerden Mehmet Bilgiç'in annesi Gülcan Bilgiç de kursun açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Oğlumla gurur duyuyorum. Mehmet'in ritme karşı ilgisi var, müzik duyduğunda harekete geçiyordu. Kurs açılacağını duyunca çok mutlu oldum. Biz çok memnunuz, o çok mutlu. Ritim iyi geldi bize. Dersin olduğu günleri hevesle bekliyor, zor tutuyoruz evde. Çok mutlu, o mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurs eğitmeni Murat Kola ise güzel bir işe imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Engelli öğrencilerimizle başlangıçta hem çok duygusal hem de mutluluk verici şeyler yaşadık. Bu ayrı bir mutluluk, ayrı bir duygu. Sadece Kastamonu ile sınırlı değil, bu projeyi devam ettirmek, bütün Anadolu'ya açılmak istiyoruz. Engellerin nasıl aşılacağını herkese göstermek istiyoruz. Konserlerde neler yapabileceklerini göstermek istiyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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