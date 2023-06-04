Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Salı Pazarı mevkisinde Yasin T. idaresindeki 37 SN 035 plakalı otomobil ile Fikri K. yönetimindeki 37 AAP 432 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Himmet K. ve 4 yaşındaki S.T. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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