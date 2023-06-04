KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'a 33-32 mağlup oldu.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 18-12 üstünlüğüyle tamamlandı. Kıyasıya mücadelenin olduğu ikinci yarının son anlarında Konyaaltı Belediyespor öne geçti. Maç 33-32 Konyaaltı Belediyespor'un galibiyetiyle sona erdi.
Bu sonuçla 2-1'e gelen seride önceki iki maçı Kastamonu Belediyespor kazanmıştı.
Beş maç üzerinden oynanan final serisinin dördüncü maçı 7 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'da Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak.
Seride eşitlik olması durumunda şampiyon takımın belirleneceği son maç, 10 Haziran Cumartesi günü Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda yapılacak.