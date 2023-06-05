Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle eğitime ara verildi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış etkili oluyor.

İlçedeki tüm okullarda eğitim ve öğretime de bir gün ara verildi.

Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle Bayramgazi köyü yolunda aracıyla seyahat halindeyken mahsur kalan Yıldıray Yorulmaz, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeyi Kastamonu'ya bağlayan kara yolunun belirli bölgelerinde küçük çaplı heyelanlar yaşandı, Karayolları ekipleri temizleme çalışması yaparak yolları açtı.

Bazı binalarda küçük çaplı su baskınları yaşanırken Ezine Çayı'nın debisi yükseldi.

Belediye ve Özel İdare ekipleri, bölgede temizlik çalışması yürütüyor.













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