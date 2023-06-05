İnebolu-Kastamonu kara yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnebolu-Kastamonu kara yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi

AA

İnebolu-Kastamonu kara yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu Çayı'nda sele neden oldu.

Yükselen sel suları dere içinde ve İnebolu Çayı kenarından geçen İnebolu-Kastamonu kara yolunda hasara yol açtı.

Kara yolunun bir kısmı çökerken ulaşımda zaman zaman aksama yaşandı. Gece saatlerinde kara yolunun bir şeridi ulaşıma kapatıldı. Sabah saatlerinde yol kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı.

İnebolu Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesi sular altında kaldı. Bahçe mazgallarının tıkanması nedeniyle biriken sular okulun duvarı kırılarak tahliye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da taşkın alarmı
YEREL HABERLER Kastamonu'da taşkın alarmı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış ...
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağış ...
KASTAMONU'DA DERE SULARI YÜKSELDİ, İŞ YERİ VE EVLERİ SU BASTI
YEREL HABERLER KASTAMONU'DA DERE SULARI YÜKSELDİ, İŞ YERİ VE EVLERİ ...
Kastamonu'da dere suları yükseldi, iş yeri ve evleri su bastı
YEREL HABERLER Kastamonu'da dere suları yükseldi, iş yeri ve evleri ...
Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
YEREL HABERLER Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
Otobüsün direksiyonuna geçen belediye başkanı, ilçe halkını Trabzon'a götürdü
YEREL HABERLER Otobüsün direksiyonuna geçen belediye başkanı, ilçe ...
Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ...
Özel çocuklar ritim tutarak sosyalleşiyor
YEREL HABERLER Özel çocuklar ritim tutarak sosyalleşiyor
Kastamonu'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu, ev ve iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Kastamonu'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu, ...
Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçının ardından
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçının ...
GÜNCELLEME - Kastamonu'da etkili olan sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kastamonu'da etkili olan sağanakta bazı ...
Kastamonu'da etkili olan sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Kastamonu'da etkili olan sağanakta bazı ev ve iş ...
GÜNCELLEME - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ...
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde sağanak su ...
Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
YEREL HABERLER Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.