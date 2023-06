Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel Evrenye köyünde zarara yol açtı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde sel nedeniyle su baskınları oluştu.

İlçede gece saatlerinden itibaren şiddetli sağanak etkili oldu. Evrenye köyünde, Evrenye Çayı'nın bazı bölümlerinde istinat duvarının çökmesi sonucu su baskınları yaşandı.

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, AA muhabirine, ilçede şiddetli yağışın etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Evrenye köyünde sel yaşandığını belirten Baycar, şunları kaydetti:

"Evrenye'deki deremizde bazı yerlerde duvarların patladığını görüyoruz. Maalesef bu duvardan sızan sular Evrenye köyünü dolduruyor. Biz bu duvarı taşlarla ve molozlarla kapatma çalışması yapıyoruz. İnşallah yağışlar diner de bir an önce normale döneriz. Şu an için can ve mal kaybımız bulunmuyor. Evrenye'de tek tük evlerimizde alçak yerlerde maalesef su baskınları var. Çok ciddi anlamda bir sıkıntımız yok."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.