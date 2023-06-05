Kastamonu'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kastamonu Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu.

Halk eğitimi merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsündeki kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı ürünler stantlarda sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, yaptığı konuşmada, insan kaynağının niteliğini artırmak ve ekonomik gelişmeyi desteklemek amacıyla hayat boyu öğrenmenin ön plana çıktığını söyledi.

Kentte ilçeler dahil olmak üzere 21 halk eğitimi merkezi ve bir olgunlaşma enstitüsünün bulunduğunu aktaran Bahçacıoğlu, "Halk eğitimi merkezlerimiz son yıllarda, değişen teknolojiyle birlikte çalışma alanlarını genişletmiş, güncel yaşamın ihtiyaçlarına yönelmiştir. Yaşadığımız salgın döneminde maske üretimine ve asrın felaketiyle birlikte depremzedelerimiz için uyku tulumu, tekstil ürünleri üretimine yönelerek yaraların sarılmasına katkıda bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Programa Vali Vekili Bekir Özen, Belediye Başkanı Vekili Mehmet Yurt, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, sivil toplum kuruluşu başkanları ve vatandaşlar katıldı.













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