Kastamonu'da sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, geçici köprülere zarar verdi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde sağanak sonucu çayın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle geçici üç köprü zarar gördü.

İlçeye bağlı Güllüce köyü, Beşören köyü Aşağıkışla Mahallesi ve Topçu köyü Hocaustaoğlu Mahallesi'ne ulaşımın sağlanması amacıyla menfezlerden yapılan geçici köprülerde, Karacehennem Boğazı Çayı'nda su seviyesindeki artış sonucu zarar oluştu.

Güllüce köyü muhtarı Erol Turan, AA muhabirine, çayda şu an için taşkın riski bulunmadığını, geçici köprülerde çalışma başlaması için su seviyesinin normale dönmesinin beklendiğini söyledi.





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