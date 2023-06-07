Tosya'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 85 kişi kutsal topraklara uğurlandı.

Özel bir şirket vasıtasıyla kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için Cumhuriyet Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Şirket yetkilisi Hasan Aytaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "85 vatandaşımızla birlikte yola çıkacağız. Allah sağlık ve sıhhat içerisinde gidip ve gelmeyi nasip etsin. Allah, hepsini sevdiklerine tekrar kavuştursun, ibadetlerini kabul etsin. Allah herkese umre ve hacca gitmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak, kutsal topraklara gitmek üzere uğurlandı.

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