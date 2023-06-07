Kastamonu'da 23 ülkenin katılımıyla "Türk Dünyası Günleri" düzenlenecek

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesince 9-11 Haziran'da düzenlenecek "23. Türk Dünyası Günleri"ne 23 ülkeden katılım olacak.

Kafkasya, Avrupa ve Asya'daki ülkelerden katılımın olacağı etkinlikte, konserlerin yanı sıra dans gösterileri ve görsel şovlar düzenlenecek.



Belediye Meydanı'ndaki etkinliklerin yanı sıra farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla "Türk Dünyası Paneli" yapılacak.



Panelde, Türk tarihi, okçuluk, atçılık gibi Türk kültürüne ait konular akademisyenler tarafından ele alınacak. Ayrıca vefatının 15. yılında Cengiz Aytmatov anılacak.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere, Türk dünyası ve Türk kültürünü büyük bir etkinlikte bir araya getireceklerini söyledi.

Kastamonu'nun etkinliğe 23. kez ev sahipliği yaptığını dile getiren Vidinlioğlu, şunları kaydetti:



"Milli Mücadele'nin olmazsa olmaz şehri, İstiklal madalyalı tek ilçeye sahip Kastamonu, bu özellikleriyle böyle bir buluşmanın yapılabileceği en uygun platform olarak öne çıkıyor. Bu yıl Cumhuriyet'imizin 100. yılı sebebiyle devam ettirdiğimiz deneyimi, çok daha geniş kapsamıyla hayata geçirmek istedik. Buraya uzak yakın birçok bölgeden gelecek misafirlerimiz olacak. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğimizi her yıl daha da fazla katılımla tekrarlamayı planlıyoruz."





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