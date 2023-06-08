İnebolu Çayı'nda sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası yaşanan selin ardından İnebolu Çayı'nda rusubat temizliği sürüyor.

İlçede 5 Haziran'da yaşanan sel sonrası dere yatağında biriken taş, çakıl, ağaç dalları gibi çeşitli maddeler Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ait iş makineleriyle temizlenip, kamyonlara yüklenerek belirli alanlara boşaltılıyor.



Temizlik çalışmalarına civar il ve ilçe belediyelerinden gönderilen araçlarla da destek veriliyor.

Öte yandan, İnebolu Çayı'nın taşıdığı çamur, denizin rengini değiştirdi. Kıyıdan yaklaşık bin 500 metreye kadar denizin rengi kahverengiye döndü.

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