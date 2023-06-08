Kastamonu Halk Eğitimi Merkezince kurulan koro konser verdi

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Halk Eğitimi Merkezince kurulan Türk Müziği Korosu "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinleri kapsamında konser verdi.

Farklı meslek sahibi 35 kişinin bulunduğu koro, orkestra şefi Mihrican Uçan eşliğinde Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda sahne aldı.

Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan çeşitli parçaları koro ve solo şeklinde seslendiren ekibe katılımcılar da zaman zaman eşlik edip alkış tuttu.

Orkestra şefi Uçan, gazetecilere, konseri yoğun bir katılımla gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Bir sene önce kurulan koromuzla senelere yayılacak süreklilik kazanmak istiyoruz, bunun için de çalışmalar yapıyoruz. Bugün de güzel bir katılım vardı, dinleyiciler zaman zaman bizlere eşlik ederek coşkumuzu yukarı çıkardı. Konserden herkes mutlu ayrıldı." dedi.





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