Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yağma ve yaralama suçundan hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İI Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Yağma ve yaralama suçundan hakkında 21 yıl 3 ay hapis cezası olan İ.K. Taşköprü ilçesinde yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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