Özel gereksinimli çocukların anneleri fotoğrafçılık kursuyla sosyalleşiyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da özel gereksinimli çocuklarının anneleri, çocuklarının okulda bulundukları sırada fotoğrafçılık eğitimi alarak sosyalleşme imkanı buluyor.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, dernek üyesi annelerin fotoğrafçılık eğitimi alması için Kadıdağı Halk Eğitimi Merkezi ve Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Suat Cumali Güngör ile iletişime geçti.

Güngör, farklı okullarda eğitim gören özel gereksinimli çocuklarının çıkmasını bekleyen anneler için Kadıdağı Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Merkez Spor Salonu'nda bulunan kafede fotoğrafçılık kursu düzenledi.

Halk eğitimi merkezinden fotoğraf makinesi temin ederek haftada 5 gün annelere teorik ve uygulamalı eğitim veren Güngör, sosyalleşmelerine de katkı sağlıyor.

Yaklaşık iki hafta önce başlayan kursun üç hafta daha sürmesi planlanıyor. Kursa 28 kadın katılıyor.

Güngör, AA muhabirine, özel annelerin daima hayatla boğuştuğunu, onlara mutluluk verebilecek bir girişimde bulunmak için fotoğrafçılık eğitimi verdiğini söyledi.

Annelerin daha güzel fotoğraflar çekip çocuklarıyla anılarını ölümsüzleştirmeleri için çaba gösterdiğini belirten Güngör, "Yaptığımız etkinlik duygusal anlamda da çok iyi geliyor. Burası bir anlamda onlar için neşe kaynağı oluyor." dedi.

Fotoğrafçılıkla ilgili gerekli bilgileri verdikten sonra uygulama da yaptıklarına işaret eden Güngör, "Fotoğraf çekmeden bu iş öğrenilmez. Bundan sonra başarabilirsek kendi projemizi yapıp makineler edineceğiz. Hem fotoğraf çekiminde kullansınlar hem de bu eğitimleri aşamalı olarak tekrarlayalım." ifadesini kullandı.

- "Annelerin hem psikolojisi düzeliyor hem de fotoğrafçılık sanatını öğrenmiş oluyorlar"

Boyraz ise annelerin çocuklarını beklerken fotoğrafçılık kursundan yararlandığı için mutlu olduklarını dile getirerek, "Onlara gerçekten moral oldu. Bazen çocuklarımız da kursumuza katılıyor, bu da bizi mutlu ediyor. Bu kursa başlarken hiç bu kadar güzel katılım olacağını, mutlu olacaklarını düşünmemiştik. Çocukları ders alırken annelerin hem psikolojisi düzeliyor hem de fotoğrafçılık sanatını öğrenmiş oluyorlar." diye konuştu.

Özel gereksinimli çocuk annesi Behiye Koç ise kendisinin fotoğrafa merakı bulunduğunu vurgulayarak, "Bir program olduğunda arkadaşlarım hep söylerlerdi, 'Sen güzel çekiyorsun' diye ama fotoğraf makinesiyle daha güzel oluyormuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Sedef Ünal da kurs sayesinde hem sosyalleştiğini hem de fotoğrafçılık hobisi konusunda yeni şeyler öğrendiğini kaydetti.





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