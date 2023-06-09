Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri kortej yürüyüşle başladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Dünyası Günleri, kortej yürüyüşle başladı.

Kışla Parkı'nda bir araya gelen Türkiye ve 23 ülke ile özerk bölgeden gelen katılımcılar, ülkelerinin bayraklarını sallayıp, marşlar söyleyerek Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

Programa farklı ülke ve özerk bölgeden gelen katılımcılar, yürüyüşe ülkelerine özgü kıyafetlerle katıldı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk Dünyası Günleri'ni bu sene çok daha geniş kapsamlı düzenlediklerini vurgulayarak, "Her sene üzerine koya koya gideceğiz ve inşallah büyük Turan Kurultayı’nı da burada yapmak bize nasip olacak. Hep söylüyorduk, 'Varlığımız Türk varlığına armağan olsun' diye. Çok şükür o yolda ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vidinlioğlu, dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcılara teşekkür etti.

Programın devamında katılımcılar, şarkı söyleyip sahne performansları sundu.

Türk Dünyası Günleri, 11 Haziran’a kadar sürecek.

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