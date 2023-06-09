İnşaattan kabloları çaldıktan sonra "Nasıl çaldık" yazdılar

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde inşaattan elektrik kablolarını çalan şüpheli ya da şüpheliler, duvara "Nasıl çaldık" yazdı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın inşaatına sabah çalışmak için gelen işçiler, duvarda "Nasıl çaldık" yazıldığını gördü.

Elektrik tesisatını kontrol eden işçiler, kabloların kesilerek çalındığını fark etti. İşçiler, bunun üzerine inşaatın müteahhidi Hakkı Hızar’ı arayarak durumu bildirdi.

Hızar, olayla ilgili polise şikayetçi oldu.

Hızar, AA muhabirine, başta olaya inanmadığını, yazıyı ve kabloların olmadığını görünce şoke olduğunu söyledi.

İnşaatta çalışan elektrikçi Yalın Çağlayan da inşaatta güvenlik kamerası olmadığını belirterek, “Belki bunu çalanlara ulaşılmayacak ama bu adamların bu kadar rahat gezmemeleri gerekiyor. 15-20 gündür burada çalışıyoruz, iş yetiştirmeye çalışıyoruz. Hırsızlar bayağı profesyonel çalışmışlar, yüksek yerlerdeki kablolarımızı merdivenlere çıkarak almışlar." ifadelerini kullandı.

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