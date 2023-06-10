Cide'de Kur'an kursu öğrencileri yıl sonu gösterisi düzenledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cide'de Kur'an kursu öğrencileri yıl sonu gösterisi düzenledi

AA

Cide'de Kur'an kursu öğrencileri yıl sonu gösterisi düzenledi

KASTAMONU (AA) - Cide İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencileri için yıl sonu gösterisi gerçekleştirildi.

Cide Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen programa Kaymakam Tuncay Karataş, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Dr. Muhlis Akar, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursunda eğitim öğretim gören 4–6 yaş grubu öğrencilerin hazırladıkları yıl sonu etkinlikleri, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Daha sonra Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Kaymakam Karataş, gösterilerin hazırlanmasında emeği geçen müftülüğe, öğretmenlere, öğrencilere ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Türk Dünyası Günleri'nde konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Türk Dünyası ...
İstiklal Yolu yürüyüşünde ilk kamp alanına ulaşıldı
YEREL HABERLER İstiklal Yolu yürüyüşünde ilk kamp alanına ulaşıldı
İnşaattan kabloları çaldıktan sonra "Nasıl çaldık" yazdılar
YEREL HABERLER İnşaattan kabloları çaldıktan sonra "Nasıl çaldık" ...
Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri kortej yürüyüşle başladı
YEREL HABERLER Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri kortej ...
İnebolu'da, 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' başladı
YEREL HABERLER İnebolu'da, 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' ...
Yuvasından düşen kuş yavruları sahip çıkan öğrencilerce başka yere yerleştirildi
YEREL HABERLER Yuvasından düşen kuş yavruları sahip çıkan ...
Kablo hırsızları, 'nasıl çaldık' notu bıraktı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları, 'nasıl çaldık' notu bıraktı
Kastamonu'da heyelan nedeniyle kayan mezarlar başka yere taşındı
YEREL HABERLER Kastamonu'da heyelan nedeniyle kayan mezarlar başka ...
İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı
YEREL HABERLER İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve ...
Kastamonu'da lise öğrencileri yıl sonu sergisi açtı
YEREL HABERLER Kastamonu'da lise öğrencileri yıl sonu sergisi açtı
Özel gereksinimli çocukların anneleri fotoğrafçılık kursuyla sosyalleşiyor
YEREL HABERLER Özel gereksinimli çocukların anneleri fotoğrafçılık ...
Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı
Kastamonu Halk Eğitimi Merkezince kurulan koro konser verdi
YEREL HABERLER Kastamonu Halk Eğitimi Merkezince kurulan koro konser ...
Kuveytli turizmciler Kastamonu'yu ziyaret etti
YEREL HABERLER Kuveytli turizmciler Kastamonu'yu ziyaret etti
İnebolu Çayı'nda sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER İnebolu Çayı'nda sel sonrası temizlik çalışmaları ...
Atıl tarlalara siyez buğdayı eken genç çiftçi, ürünlerini Türkiye geneline pazarlıyor
YEREL HABERLER Atıl tarlalara siyez buğdayı eken genç çiftçi, ...
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde şiddetli yağışın yol açtığı tahribat gideriliyor
YEREL HABERLER Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde şiddetli yağışın yol ...
Şiddetli yağışlardan etkilenen Kastamonu'daki Horma Kanyonu yeniden ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Şiddetli yağışlardan etkilenen Kastamonu'daki Horma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.