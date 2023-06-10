Cide'de Kur'an kursu öğrencileri yıl sonu gösterisi düzenledi

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KASTAMONU (AA) - Cide İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencileri için yıl sonu gösterisi gerçekleştirildi.

Cide Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen programa Kaymakam Tuncay Karataş, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Dr. Muhlis Akar, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursunda eğitim öğretim gören 4–6 yaş grubu öğrencilerin hazırladıkları yıl sonu etkinlikleri, izleyenlerin beğenisini kazandı.



Daha sonra Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Kaymakam Karataş, gösterilerin hazırlanmasında emeği geçen müftülüğe, öğretmenlere, öğrencilere ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.





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