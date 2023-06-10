Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri'nde okçuluk eğitimi veriliyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Dünyası Günleri kapsamında katılımcılara okçuluk eğitimi veriliyor.

Türk kültürünün çeşitli etkinliklerle yansıtılması amaçlanan programlarda, vatandaşlara okçuluk deneyimi de yaşatılıyor.

23 Ağustos Ortaokulu'nun arkasında bulunan arazide Hüma Hatun Kız Anadolu Lisesi ve Kastamonu İmam Hatip Lisesinden 22 öğrenci okçuluk gösterisi yaptı. Gösterinin ardından etkinliğe katılanlara eğitim verildi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu İl Temsilcisi Ercan Varol, AA muhabirine, ecdat sporu olan okçuluğu vatandaşlara öğrettiklerini söyledi.

Konuklara yaş fark etmeksizin ok atma deneyimi yaşattıklarını belirten Varol, "Buraya gelen 8-9 yaşındaki çocuklarımızdan 70 yaşının üzerindeki vatandaşları ayırmaksızın yardımcı oluyoruz. Geleneksel Türk okçuluğuyla ilgili ok, yay tanıtımını yapıyoruz." dedi.

Çocuğuyla etkinliğe katılan Şerife Uzunoğlu, ilk defa ok attığını dile getirerek, "Çok heyecanlı ve çok güzel bir deneyimdi. Kolum acıdı ama çok güzel bir duyguydu. Herkese tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Ailesiyle etkinliğe katılan Ömer Can Uzun da ok atarken çok heyecanlandığını, etkinliği çok beğendiğini kaydetti.

Türk Dünyası Günleri, 11 Haziran'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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