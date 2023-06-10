Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yağış etkili oldu

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Aşağıkayı ve Çifter köyleri mevkisinde yağış nedeniyle Dipsizgöl Tabiat Parkı'na giden yol, heyelan sonucu ulaşıma kapandı.



Aşağıkayı köyünde yıldırımın isabet ettiği inek telef oldu.

Çifter Köyü Muhtarı Ekrem Eski, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam üzeri köylerinde aşırı yağışın etkili olduğunu söyledi.

Dipsizgöl Tabiat Parkı'na giden yolun köylerinin içinden geçtiğini belirten Eski, şunları kaydetti:

"Özellikle köyümüzün üst kısmında etkili olan yağış nedeniyle Dipsizgöl Tabiat Parkı'na giden yolda heyelan meydana geldi ve yol ulaşıma kapandı. Heyelandan köyümüzün etkilenmesinden korkarak köylülerimizle meydanda toplandık. Allah'tan heyelandan köyümüz etkilenmedi. Tosya Kaymakamlığından gelen iş makineleri yolu temizledi. Şu anda ulaşımla ilgili bir sorun yok."

Aşağıkayı Köyü Muhtarı Ersin Çoğalmış da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Köyümüze 3-4 kilometre mesafede çobanımızın otlattığı hayvanların birinin üzerine yıldırım düştü. Ramazan Derin'e ait hayvan orada telef oldu. Geçimini sağladığı iki hayvandan birinin ölmesi hem Ramazan Derin'i hem de bizleri çok üzdü." diye konuştu.

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