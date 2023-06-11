Kastamonu'da Türk Dünyası Günleri devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da Türk Dünyası Günleri devam ediyor

AA

Kastamonu'da Türk Dünyası Günleri devam ediyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesince düzenlenen Türk Dünyası Günleri, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kastamonu Belediye Meydanı'ndaki programda sanatçı Kaya Kuzucu sahne aldı.

Kuzucu'nun sahne performansının ardından 200 dronla yapılan ışık gösterisi ilgiyle izlendi.

Dron gösterisinden sonra Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon olan Kastamonu Belediyespor oyuncularını Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu sahneye davet ederek kutladı.

Şampiyon takım için havai fişek gösterisi yapıldı.

Program, sanatçı Bengü'nün konseriyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İstiklal Yolu yürüyüşünde ikinci kamp alanına ulaşıldı
YEREL HABERLER İstiklal Yolu yürüyüşünde ikinci kamp alanına ...
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yağış etkili oldu
Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri'nde okçuluk eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri'nde ...
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, ...
Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
YEREL HABERLER Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
Cide'de Kur'an kursu öğrencileri yıl sonu gösterisi düzenledi
YEREL HABERLER Cide'de Kur'an kursu öğrencileri yıl sonu gösterisi ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Türk Dünyası Günleri'nde konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Türk Dünyası ...
İstiklal Yolu yürüyüşünde ilk kamp alanına ulaşıldı
YEREL HABERLER İstiklal Yolu yürüyüşünde ilk kamp alanına ulaşıldı
İnşaattan kabloları çaldıktan sonra "Nasıl çaldık" yazdılar
YEREL HABERLER İnşaattan kabloları çaldıktan sonra "Nasıl çaldık" ...
Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri kortej yürüyüşle başladı
YEREL HABERLER Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri kortej ...
İnebolu'da, 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' başladı
YEREL HABERLER İnebolu'da, 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' ...
Yuvasından düşen kuş yavruları sahip çıkan öğrencilerce başka yere yerleştirildi
YEREL HABERLER Yuvasından düşen kuş yavruları sahip çıkan ...
Kablo hırsızları, 'nasıl çaldık' notu bıraktı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları, 'nasıl çaldık' notu bıraktı
Kastamonu'da heyelan nedeniyle kayan mezarlar başka yere taşındı
YEREL HABERLER Kastamonu'da heyelan nedeniyle kayan mezarlar başka ...
İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı
YEREL HABERLER İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve ...
Kastamonu'da lise öğrencileri yıl sonu sergisi açtı
YEREL HABERLER Kastamonu'da lise öğrencileri yıl sonu sergisi açtı
Özel gereksinimli çocukların anneleri fotoğrafçılık kursuyla sosyalleşiyor
YEREL HABERLER Özel gereksinimli çocukların anneleri fotoğrafçılık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.