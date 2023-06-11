Kastamonu'da Türk Dünyası Günleri devam ediyor

Kur farkı 'cep'e yansıdı; bir zam daha

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesince düzenlenen Türk Dünyası Günleri, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kastamonu Belediye Meydanı'ndaki programda sanatçı Kaya Kuzucu sahne aldı.

Kuzucu'nun sahne performansının ardından 200 dronla yapılan ışık gösterisi ilgiyle izlendi.

Dron gösterisinden sonra Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon olan Kastamonu Belediyespor oyuncularını Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu sahneye davet ederek kutladı.



Şampiyon takım için havai fişek gösterisi yapıldı.

Program, sanatçı Bengü'nün konseriyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.