Kastamonu'da Türk Dünyası Günleri devam ediyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesince düzenlenen Türk Dünyası Günleri, çeşitli etkinliklerle sürüyor.
Kastamonu Belediye Meydanı'ndaki programda sanatçı Kaya Kuzucu sahne aldı.
Kuzucu'nun sahne performansının ardından 200 dronla yapılan ışık gösterisi ilgiyle izlendi.
Dron gösterisinden sonra Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon olan Kastamonu Belediyespor oyuncularını Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu sahneye davet ederek kutladı.
Şampiyon takım için havai fişek gösterisi yapıldı.
Program, sanatçı Bengü'nün konseriyle sona erdi.