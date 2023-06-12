Kastamonu'da Türk Dünyası Günleri sona erdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 9-11 Haziran tarihlerinde düzenlenen Türk Dünyası Günleri sona erdi.
Kastamonu Belediyesince düzenlenen organizasyon kapsamında Belediye Meydanı'nda gün içinde Turan Halkları konukları sahne performansı sergiledi.
Ardından sanatçı Alperen Kekilli sahne aldı. Kekilli'nin performansından sonra havai fişek gösterisi yapıldı.
Anadolu Ateşi topluluğunun sergilediği çeşitli Türk yörelerine özgü dans gösterileri ilgiyle izlendi.
Türk Dünyası Günleri, sanatçı Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un sahne almasıyla sona erdi.