Tosya'dan 95 otomobil ustası Uluslararası Automechanika Fuarı'na katıldı

KASTAMONU (AA) - Tosya Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yücel Gecioğlu, 8-11 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenen Automechanika Fuarı'na ilçeden 95 usta ile birlikte katıldıklarını söyledi.

Gecioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 41 farklı ülkeden 1400 firmanın katıldığı fuarın İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendiğini söyledi.

Gelişen teknolojiyi takip etmenin ilçedeki oto sanayisine çok büyük katkılar sağladığını belirten Gecioğlu, şunları kaydetti:

"Tosya oto sanayimiz ilçemize ve bölgemize başarıyla hizmet vermektedir. Bunun yanında, hemen yanı başımızdan geçen D-100 kara yolunu kullanan binlerce araca da bakım ve onarım hizmeti vermektedir. Bu nedenle ustalarımız, çok çeşitli marka ve teknolojiye sahip araçlar ile karşılaşmaktadır. Ustalarımızın gelişen teknolojiyi yakından takip etmeleri için oda olarak yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu kapsamda, 2023 Automechanika Fuarı'na ustalarımız ile birlikte katılım sağladık. Bu fuar sayesinde, dünyadaki oto sanayinin geldiği son teknolojiyi yakından görme ve hakkında bilgi alma şansına da sahip olduk."

Gecioğlu, oto sanayisini daha ileri seviyelere taşımak için Tosya Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası olarak çalışmalarının aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

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