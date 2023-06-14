Milli boksör Büşra, katılacağı ilk Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası almak istiyor:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli boksör Büşra, katılacağı ilk Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası almak istiyor:

AA

Milli boksör Büşra, katılacağı ilk Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası almak istiyor:

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Gençlerde dünya şampiyonu olan milli boksör Büşra Işıldar, ilk kez katılacağı Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası almak için ter döküyor.

Zayıflamak için başladığı boksta elde ettiği Türkiye şampiyonluklarının ardından milli takıma yükselen, yıldızlarda 2017, 2018 ve 2019'da Avrupa şampiyonu olan milli boksör Büşra Işıldar, 2021'de ise Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalyaya ulaştı.

Büşra, büyükler kategorisinde katıldığı Avrupa ve dünya şampiyonalarında ise derece elde edemedi.

Polonya'da 22 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Oyunları için hazırlıklarını Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde sürdüren Büşra, ilk kez katılacağı Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası almayı hedefliyor.

Büşra Işıldar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyerinde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa ve 1 dünya şampiyonluğu bulunduğunu söyledi.

A Milli Takıma geçen yıl seçildiğini belirten Büşra, "Avrupa ve dünya şampiyonalarına gittim. Orada derece yapamadım. Bu yıl Avrupa Oyunları var. Avrupa Oyunları için 6 aydır kamptayız." dedi.

Gençler ve yıldızlarda şampiyon olduğunda ağır sıklette mücadele ettiğini anlatan Büşra, "Daha sonra olimpiyat hayalimle 35 kilo vererek 75 kiloya düştüm. Heyecanlıyız, aslında yıllardır bu maç için çalışıyoruz. Paris Olimpiyatları'nda vize almak için yarışacağız. Takımım ve ben bunun için hazırız. Çok çalıştık, heyecanlıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

A Milli Takım'da mücadele etmenin diğer kategorilerden çok farklı olduğunu vurgulayan Büşra, şunları kaydetti:

"A Milli Takım çok daha zor. Rakiplerimiz 19 ile 40 yaş arasında değişiyor. Yıldızlarda ve gençlerde böyle değil, yaş aynı. Bunun için çok heyecanlıyız. Avrupa ülkeleriyle yarışacağız. Avrupa elemesinde kota alamazsak iki de dünya elemesi olacak ama inşallah ilk müsabakamızda işi bitireceğiz. Bunun için çalışıyoruz, bunun hayaliyle yatıp kalkıyoruz. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Allah'ın izniyle en güzel şekilde döneceğiz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da istinat duvarının yıkılması sonucu 6 araç hasar gördü
YEREL HABERLER Kastamonu'da istinat duvarının yıkılması sonucu 6 ...
CHP'nin 9 il başkanından "değişim" çağrısı
YEREL HABERLER CHP'nin 9 il başkanından "değişim" çağrısı
Köy okulundaki öğrenciler İspanya ve Yunanistan'daki çocuklarla mektuplaştı
YEREL HABERLER Köy okulundaki öğrenciler İspanya ve Yunanistan'daki ...
Kastamonu'da susuz kalan köy, İl Özel İdaresinin yaptığı sondajla suya kavuştu
YEREL HABERLER Kastamonu'da susuz kalan köy, İl Özel İdaresinin ...
Tosya'dan 95 otomobil ustası Uluslararası Automechanika Fuarı'na katıldı
YEREL HABERLER Tosya'dan 95 otomobil ustası Uluslararası ...
Kastamonu'da ağaca çıkan ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
YEREL HABERLER Kastamonu'da ağaca çıkan ayı cep telefonu kamerasıyla ...
Köprü ayağında mahsur kalan porsuğu itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Köprü ayağında mahsur kalan porsuğu itfaiye ekipleri ...
Özel öğrenciler maket uçak yaparak el becerilerini geliştirdi
YEREL HABERLER Özel öğrenciler maket uçak yaparak el becerilerini ...
Kastamonu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kastamonu'da otomobille çarpışan motosikletin ...
Kastamonu'da 4 gün süren "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" sona erdi
YEREL HABERLER Kastamonu'da 4 gün süren "Atatürk ve İstiklal Yolu ...
Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan köy çocukları törenle karşılandı
YEREL HABERLER Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan köy çocukları ...
Devrekani Çayı'na yapılan "biriktirme barajı" Azdavay'ı felaketten kurtardı
YEREL HABERLER Devrekani Çayı'na yapılan "biriktirme barajı" ...
Kastamonu'da Türk Dünyası Günleri sona erdi
YEREL HABERLER Kastamonu'da Türk Dünyası Günleri sona erdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.