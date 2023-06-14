Tosya'da depremzede öğrenciler yararına kermes düzenlendi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Türk Kızılay Tosya Şubesi tarafından Tosya Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen kermesin açılışına Kaymakam Suat Hatam, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zekeriya Özmen, Tosya Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Alperen Kaymakcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ile vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar, kermeste satışa sunulan ürünlerden alışveriş yaptı.

Türk Kızılay Tosya Şube Temsilcisi Süreyya Yağmur, kermesle ilgili bilgi verdi.

Kermes, 16 Haziran'da sona erecek.

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