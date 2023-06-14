Kastamonu'da bir kişi vefat eden annesinin 75 yıllık gelinliğini müzeye bağışladı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Ahmet Uğur, vefat eden annesinin 75 yıllık gelinliğini Taşköprü Belediyesi Kent Tarihi Müzesi'ne bağışlama kararı aldı.

Ahmet Uğur, AA muhabirine, annesinin 2012 yılında vefat ettiğini söyledi.

Yıllar sonra evdeki sandıkta annesinin gelinliğini bulduğunu belirten Uğur, "Bizden sonraki nesillere gösterilmesi, anlatılması için katkımız olsun düşüncesiyle 75 yıllık gelinliğimizi ilçemizin turizm noktasında önem arz eden Kent Tarihi Müzesi'ne bağışladım. Belediye ve müze yetkililerine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Müze sorumlusu arkeolog Barış Sağıroğlu ise Ahmet Uğur'a gelinliği bağışlamasından dolayı teşekkür ederek, "Bu gelinliği de en güzel şekilde saklayıp sergileyeceğiz. Gelen ziyaretçilerimize göstererek bilgi aktaracağımıza söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Uğur, daha sonra eser bağış ve teslim tutağını imzalayarak gelinliği müzeye bıraktı.





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