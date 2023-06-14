İtalyan fotoğrafçılara Kastamonu'nun güzellikleri tanıtılacak

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'ya gelen İtalyan fotoğrafçılara, kentin tarihi ve turistik yerleri tanıtılacak.

Kastamonu Valiliği himayesinde Kastamonu Turizm ve Altyapı Hizmet Birliği (KASTAB), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), THY Kastamonu Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yerel yönetimler ve özel sektör temsilcileri işbirliğinde düzenlenen Destinasyon Tanıştırma Programı kapsamında, uluslararası düzeyde fotoğraf yarışmalarında jüri üyelikleri bulunan Fausto Meini, Franco Mazza ve Mario Ristorini kente geldi.

Program çerçevesinde KASTAB ve Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneği (KASFOT) tarafından "Fotoğrafların dilinden Kastamonu ve İtalya" fotoğraf etkinliği düzenlendi. KUZKA Konferans Salonu'nda düzenlenen programa İtalya ile Türkiye'deki çeşitli illerden gelen fotoğrafçılar katıldı.

Programda KASFOT üyeleri Kastamonu'da, İtalyan fotoğrafçılar da çeşitli ülkelerde çektikleri fotoğrafları video şeklinde sundu.

KASTAB Müdürü Tuncay Sönmezışık, burada yaptığı konuşmada, fotoğraflarla hem Kastamonu'yu hem de dünyanın çeşitli coğrafyalarını gördüklerini belirterek, "Sanatçılarımızın sunumlarına artık Kastamonu da eklenecek. Sayın Valimizin başkanlığında belediye başkanlarımızın, il genel meclisimizin olduğu birliğimizde sanatın, sanatçının yanında olacağız. İlimizin yabancılara ve yurt içine tanıtılmasında etkili rol oynayacağız." ifadelerini kullandı.

KASFOT Başkanı Cumali Güngör ise fotoğrafçılar olarak farklı ülkelerde yaşasalar da ortak bir dili paylaştıklarını, ortak amaçlarının farklı coğrafyalardaki güzellikleri yakalamak olduğunu kaydetti.

Daha sonra İtalyan fotoğrafçılara Kastamonu'daki fotoğrafçıların hazırladığı, "Fotoğrafların Dilinden Kastamonu" kitabı hediye edildi.

İtalyan fotoğrafçılar 17 Haziran'a kadar Kastamonu'da kalacak ve kentin tarihi ve turistik yerlerini gezip fotoğraf çekecek.



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