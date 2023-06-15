Kastamonu'da lise öğrencileri yıl sonu konseri düzenledi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri "Nazirelerin sesi nağmelerle tasavvufun izinde" adlı yıl sonu konseri gerçekleştirdi.

Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde, öğrenciler koro şeklinde tasavvuf müziğinden eserleri koro şefi Arzu Okumuş Kızılkaya eşliğinde seslendirerek katılımcıların beğenisine sundu.

Okul müdürü Celasin Kara, bu tür etkinliklerle öğrencilerin sanat ve estetiğe karşı ilgilerini geliştirmeyi hedeflediklerini, öz güvenlerini kazanmalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi.

Programa Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yurdagür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Reşat Asrak, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





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