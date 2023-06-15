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Katar, Bahreyn ile Umman'dan basın temsilcileri Kastamonu'yu gezecek

AA

Katar, Bahreyn ile Umman'dan basın temsilcileri Kastamonu'yu gezecek

KASTAMONU (AA) - Katar, Bahreyn ile Umman merkezli sosyal medya ve basın temsilcileri, Körfez ülkelerinden daha fazla turist çekmek amacıyla davet edildikleri Kastamonu'ya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin kültür ve doğa harikası turizm destinasyonu olarak uluslararası pazarlarda tanıtılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Valilik himayesinde, Kastamonu Turizm ve Altyapı Hizmet Birliği, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, THY Kastamonu Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcileri işbirliğinde düzenlenen Destinasyon Tanıştırma Programı kapsamında, Katar, Bahreyn ile Umman merkezli sosyal medya ve basın temsilcileri 3 gün boyunca kenti gezecek.

Kuveyt merkezli seyahat acenteleriyle 6-9 Haziran'da başlayan,10-13 Haziran'da Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri sosyal medya ve basın temsilcileriyle süren programın üçüncü etabında, Katar, Bahreyn ve Umman'dan gelen 17 kişilik grup, Kastamonu'nun turizm potansiyeli yüksek unsurlarını yakından inceleme ve deneyimleme fırsatı bulacak.

Uluslararası pazarlara yönelik tanıştırma programlarının, eylülde alternatif pazarlarla sürdürülmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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