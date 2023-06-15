Kastamonu'da DEAŞ'a finansman sağlayan firari şüpheli yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı gerekçesiyle aranan firari şüpheli Gaziantep'te yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan şüpheliye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu zanlı Gaziantep'te gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.









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