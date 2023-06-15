Kastamonu'da hastalar tarafından yapılan eserlerden oluşan sergi açıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalar tarafından yapılan eserlerin bulunduğu sergi açıldı.

İş-Uğraşı ve El Sanatları Sergisi, hastanenin giriş katında beğeniye sunuldu. Sergi, hastaneye tedavi için gelen hasta ve hasta refakatçileri tarafından beğeni topladı.

Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören 35 hasta tarafından üretilen el emeği eserlerden oluşan sergi yarın da gezilebilecek.

Sergiyi gezen ve emeği geçenlere teşekkür eden Başhekim Zafer Ergül, el emeğiyle yapılan makrome balkon saksılığından satın aldı.





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