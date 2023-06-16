Kastamonu'da öğrenciler 1,5 tondan fazla atık pilin doğayı kirletmesini önledi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesince düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası kapsamında okullarda 1,5 tondan fazla pil toplandı.



Geçen yıl 1 Aralık'ta başlayan ve 30 Nisan'a kadar süren kampanyada bu yıl birinciliği, öğrencilerin 416 kilogram atık pil topladığı Orhan Şaik Gökyay İlkokulu elde etti. 214 kilogram atık pil toplanan Şehit Şerife Bacı Ortaokulu ikinci, 173 kilogram pil toplanan 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, 96 kilogram pil toplanan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi dördüncü, 91 kilogram atık pil toplayan Candaroğulları İlkokulu beşinci oldu.

Kampanya kapsamında öğrenciler, okullarda toplam 1 ton 545 kilogram atık pil topladı.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediyede düzenlenen programda yaptığı konuşmada, atık pillerin doğada önemli bir kirliliğe neden olduğunu söyledi.

Kampanyaya katılan okullara destek verdiklerini belirten Vidinlioğlu, "Atık Pil Toplama Kampanyamıza katılan okullarımıza 50 kilogram atık pil için futbol, voleybol ve basketbol topundan oluşan top seti, 250 kilogram atık pil toplayan her okulumuza ise spor seti ile verdik. Kampanyamıza 53 okulumuz katıldı." dedi.

Atık maddelerin evlerde ayrıştırılması gerektiğini vurgulayan Vidinlioğlu, "Bir atık pil, olimpik havuzun üçte birini doldurmaya yeterli 600 bin litre suyu kirletebilmekte, toprağa atıldığında ise içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle 6 metrekare toprak alan kirlenmektedir. Bu da kampanyanın ne denli önemli olduğunu göstermektedir." diye konuştu.

Vidinlioğlu, Atıksu Arıtma Tesisini faaliyete geçirerek tarım alanlarının daha temiz su ile sulanmasını sağladıklarını ve şehrin en büyük hayallerinden birini gerçeğe dönüştürdüklerini anlatarak, "Kastamonu Belediyesi olarak Sıfır Atık Projesi çerçevesinde geri dönüşüm çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda 2022'de 1811 ton kağıt-karton, 123 ton plastik, 2,3 ton metal, 2 ton cam atığı, 15 ton bitkisel atık yağ, 4 ton atık motor yağı toplanarak ekonomiye kazandırıldı. Bu sayede 30 bin 787 ağacın kesilmesi önlenmiş oldu, 320 bin 547 kilogram sera gazı salınımı azaltıldı, 4 bin 528 metreküp atık depolama alanından tasarruf edildi, 7 milyon 425 bin 100 kilovat saat enerji ve 2 bin 5 varil petrol tasarrufu sağlanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından okul ve öğrencilere hediyeleri verildi.





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